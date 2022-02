In vista del match contro il Bologna, in programma per domani pomeriggio alle 15:05, il capitano della Salernitana, Frank Ribery, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche della lotta scudetto e ha dato una sua preferenza su chi vorrebbe veder vincere l’ambito premio. Queste sono state le sue parole:

“Per lo scudetto, direi il Milan, anche per Ibra. Lo meriterebbe sia come persona che come giocatore, per tutto ciò che ha fatto nella sua carriera. Quindi mi piacerebbe se il Milan vincesse, soprattutto per lui”.