Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky, in via esclusiva, e ha fatto il punto sulla sfida di domani:

Ci sa dire perché il Napoli non ripeterà la brutta prova di Cagliari?

“Perché è stata una delle nostre peggiori partite in questa stagione, ma io tendo a vedere positivo perché valuto la stagione nel suo complesso, non solo una gara singola. Conosco i miei giocatori e so che sanno sopperire a tutte le difficoltà”.

Insigne recupera?

“Sì, Insigne recupera e sarà a disposizione. Ieri ha fatto allenamento completo, si è allenato anche lunedì. Oggi stava bene, per cui siamo fiduciosi”.

Il Barcellona e la Lazio possono orientare la stagione e dare una prospettiva particolare?

“Dipende da quale prospettiva ci metti davanti. In generale è sempre una bella prospettiva perché la squadra si è ritagliata una posizione importante in campionato, ha una mentalità corretta, una voglia di rendere felici i tifosi, che va a giocare le partite a viso aperto anche se non sempre ci riesce”.

E’ la gara di Maradona. Potrebbe essere uno stimolo anche quest’aura mistica che c’è nell’ambiente?

“Sicuramente si, noi saremo accompagnati da Diego, ci guarderà e tiferà per noi. In questa squadra manca un Maradona, ma abbiamo 11 che tutti insieme possono diventare forti come lui”.