Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli tutti i pomeriggi, e ha parlato della partita che si svolgerà domani allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e che vedrà la squadra di Spalletti affrontare i blaugrana guidati da Xavi. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Credo che i ragazzi, dopo la prestazione di Cagliari in cui hanno mostrato ancora quei problemi nelle partite decisive, vorranno fare una prestazione importante. Mi aspetto che il Napoli dia qualcosa in più soprattutto in questo rush finale dove non si possono più sbagliare le partite. Sono preoccupato per le continue ricadute di questi infortuni muscolari, bisognerebbe analizzare il lavoro dello staff medico del Napoli.

Il Napoli deve avere l’atteggiamento di sempre, il Barcellona si conosce. Loro hanno un credo specifico e il loro allenatore viene da una squadra e da un periodo di vittorie proprio con questa squadra. L’unica cosa che possiamo sfruttare è la difesa alta, dobbiamo riuscire a lanciare bene Osimhen così da poterli infilare in campo aperto”.