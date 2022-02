Il Napoli sta vivendo, così come le altre squadre, il momento clou della stagione: ormai, sia in campionato che nelle coppe europee, le partite iniziano a diventare di fondamentale importanza per raggiungere i propri obiettivi.

Sicuramente il Napoli vorrà approfittare del pareggio della Juventus e della sconfitta dell’Atalanta per proteggere la zona Champions, ma la squadra di Spalletti non sta vivendo il miglior momento e a Cagliari ci sarà un po’ di emergenza.

Nelle ultime ore, Insigne ha avuto un affaticamento che gli preclude la gara di domani, mentre Osimhen ha svolto un allenamento personalizzato e domani la sua titolarità non è per nulla certa.

Dunque, Spalletti sta valutando l’idea di inserire Petagna dall’inizio( al momento vincerebbe lui il ballottaggio con Mertens), e sulla trequarti il tridente Ounas-Zielinski-Elmas.

Ma la novità riguarda il centrocampo: Spalletti potrebbe schierare la coppia Demme-Fabian Ruiz, ma il tecnico vorrebbe preservare il centrocampista per i prossimi impegni e, dunque, il tecnico valuta l’idea di schierare Mario Rui in mezzo al campo( ha giocato lì scampoli di partita), con Juan Jesus sulla sinistra.

Questa la probabile formazioni:

Napoli(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Mario Rui, Demme; Ounas, Zielinski, Elmas; Petagna.

Fonte: Sky Sport.