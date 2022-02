Alle 15 si è giocata una sfida salvezza importante come quella tra Venezia e Genoa: le due squadre si trovano in zona retrocessione e questa sfida era vitale per scalare la classifica. Tra le altre cose, questa sfida riguardava indirettamente anche la Salernitana.

Il risultato finale è stato di 1-1; i lagunari sono passati in vantaggio al 13′ con Henry, ma la squadra ospite ha subito siglato il pareggio al 29′ con Ekuban, per poi cercare di vincere fino alla fine, non riuscendoci.

Per il Genoa è il quarto pareggio di fila che lo porta a 16 punti, mentre il Venezia sale a 22 punti, a +1 dalla zona retrocessione.