Walter Mazzarri ha presentato oggi la sfida in conferenza stampa tra il suo Cagliari e il Napoli, una sfida difficile per la sua squadra, che va alla ricerca di punti salvezza nella sfida di domani.

Ma, per lo stesso Mazzarri questa sarà una sfida speciale, in quanto l’allenatore toscano ha vissuto grandi pagine da tecnico dei partenopei, sfiorando l’agognato terzo Scudetto e riportando la squadra in Champions, facendo vivere delle veri e proprie notti magiche.

Mazzarri ha voluto parlare di Napoli e ne ha parlato in questi termini:

“Per me ora conta solo il Cagliari, lo sapete, non c’è passato che tenga. Ho già detto che pensavo di avere meno difficoltà qui in Sardegna, invece è servito tanto tempo ma per ora stiamo facendo quello che piace a me. Dopo il 90′ saluterò tutte le persone che lavorano al Napoli con cui sono stato molto bene, ma per ora tutti sono avversari: devo togliere il Cagliari da questa situazione”.