Sky, Modugno: “Riunione tecnica in corso per Spalletti! Resta il dubbio Osimhen, vi spiego”

Il noto giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per fare il punto sulla possibile formazione del Napoli. Queste le sue parole: “Dalle 16:40, Spalletti ed il suo staff, hanno indetto un’ultima riunione tecnica. La formazione non è stata ancora decisa perchè manca l’ultimo tassello: il centravanti. Osimhen o Mertens questo è il ballottaggio che attanaglia il tecnico toscano.

Mertens è in forma ed è prontissimo a partire dal primo minuto. Spalletti non ha problemi a schierarlo ma vuole dare priorità all’attaccante nigeriano. Nonostante le rassicurazioni ricevute dallo staff medico, Osimhen pare non essere al meglio. Se dovesse partire da titolare non avrebbe comunque tutti e 90 i minuti nelle gambe. Spalletti non ha ancora deciso, aspettiamo con ansia la sua decisione che verrà risolta solo dalle formazioni ufficiali attese tra poco meno di un’ora“.