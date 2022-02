Spalletti: “Dobbiamo migliorare come squadra, questa vittoria ci aiuta a crescere. Osimhen? Dobbiamo sfruttare maggiormente le sue qualità”

Luciano Spalletti ha parlato cosi nel post gara ai microfoni di Dazn, dopo il successo contro il Venezia:

“Vincere oggi su questo campo, ci aiuta a pensare che siamo forti, giochiamo sempre per vincere contro chiunque. Portata a casa una vittoria difficile, giocando un discreto calcio a tratti.

Osimhen ha delle grandi qualità, dobbiamo migliorare noi per cercare di servirlo al meglio. Palleggiare troppo non aiuta, gli spazi non c’erano e siamo andati in difficoltà. Lui sfrutta qualsiasi palla, anche quelle più sporche.

Calciatori bravi ne abbiamo tanti, dobbiamo farli coesistere. Dobbiamo migliorare in quanto squadra, ma non cambiando i singoli. Demme per esempio ha giocato poco, ma è uno che sa giocare benissimo la palla. Lobotka ha avuto un esplosione incredibile, ci aiuta tantissimo e difficilmente gli togli la palla.

Inter? Dobbiamo recuperare ancora dei giocatori fondamentali, anche nei cambi ci servono più giocatori. Ora che tornano tutti, i cambi saranno fondamentali durante i match. Koulibaly è un recupero fondamentale, anche all’interno dello spogliatoio, è un leader.

Zamparini? Il ritorno a Venezia è stato suggestivo, con lui si avvertita subito con cui avevi a che fare, era una sorte di talent scout perchè negli anni molti giocatori e allenatori si sono messi in risalto. Un animo buono, metteva a disposizione tutto quello che aveva, è stato un grande Presidente”.