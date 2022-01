Spalletti: “Mertens resta alle condizioni dettate dal club”

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport al termine della partita contro la Salernitana il mister azzurro Luciano Spalletti ha analizzato la partita ed ha parlato del rinnovo di Dries Mertens. Ecco quanto detto:

“I ragazzi hanno subito rimesso a posto le cose dopo il gol preso. Ma come cattiveria bisogna lavorare. Creiamo diverse occasioni e sembra che si vada su quei palloni lì pensando “non ho fatto questo, faccio il prossimo. In realtà non è così. Quando sfrutteremo ogni pallone diremo di poter puntare a traguardi importanti. Per quanto riguarda Mertens noi abbiamo un presidente molto attento, negli anni ha creato sempre squadre forti. Dovrà rivedere icontratti. Se un giocatore vuole rimanere, dovrà attenersi alle condizioni imposte dal club”.