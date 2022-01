Sky, Del Piero: “Spalletti valore aggiunto per il Napoli! Vi svelo su quale aspetto ha lavorato”

L’ex calciatore e capitano della Juventus, Alex Del Piero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul periodo di forma del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Nonostante le tante difficoltà degli ultimi tempi, il Napoli riesce ad esprimere in maniera egregia il proprio gioco.

La maggior parte dei meriti, oltre cha ai calciatori, va sicuramente data a Luciano Spalletti. Quando un allenatore riesce a darti qualcosa in più rispetto alle solite nozioni tattiche, si crea sempre una certa alchimia. L’ex tecnico dell’Inter è tra i migliori nel farlo, infatti ai partenopei ha trasmesso tanta mentalità, indispensabile per restare nelle zone alte della classifica“.