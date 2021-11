Mertens: “Voglio vincere i Mondiali! Futuro? Vi spiego la mia attitudine”

Dal ritiro della Nazionale belga, Dries Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sul suo futuro. Di seguito le sue parole:

“Mi sento molto felice ad essere tornato qui, mi mancava questo gruppo. Ci sono rimasto male della mancata convocazione per le final four di Nations League ma ero infortunato. Mondiale in Qatar? Non sarà la nostra ultima possibilità di vincere qualcosa, ho molta fiducia anche nelle generazioni future. Io spero di esserci perchè il Belgio fa parte di quelle squadre che possono ambire alla vittoria finale. tuttavia, non siamo gli unici ad avere una grande squadra, basta guardare la panchina della Francia”.

Sul futuro “Nel calcio non bisogna mai precludersi nulla, ma non penso di tornare in Belgio prima del ritiro. A Napoli sono molto felice e mi trovo bene”.