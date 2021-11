Antonelli: “Juve ancora in corsa per il titolo! Spalletti tra i primi tre come allenatore”

Stefano Antonelli, agente e intermediario, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com in cui ha parlato anche del Napoli. Le sue parole:

“Questo campionato ha buonissime possibilità di diventare un torneo ancor più importante e interessante dello scorso anno. Ci sono quattro squadre, Milan, Napoli, Inter e Juventus che possono lottare fino in fondo. È vero che i bianconeri sono in ritardo, ma Allegri è abituato a fare di necessità virtù: ha capito di cosa aveva bisogno e ha trasformato ha messo in campo la cinicità. Il distacco è significativo, ma è impossibile non mettere la Juve in corsa”.

SU SPALLETTI – “Come per tutti, è importante anche il contesto societario e l’ambiente. Ho frequentato Luciano per 22 anni, lo conosco, come allenatore e insegnante di calcio è ai primi tre posti”.

SUL MERCATO DI GENNAIO – “Non mi aspetto che il Napoli cambi molto, forse prenderà un terzino sinistro come vice di Mario Rui”.