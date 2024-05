KKN – Conte, oggi nessun tweet di annuncio, ma è già operativo con il Napoli. I dettagli

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una news per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e Antonio Conte nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato, oggi non ci sarà alcun annuncio o tweet ufficiale. Tuttavia, il tecnico sta già lavorando e non è certamente annoiato. Lui ed il suo staff sono già impegnati nelle manovre della squadra, come testimoniato dalla chiamata di Lele Oriali a Giovanni Di Lorenzo. Nei colloqui con il neo Ds Manna, si è parlato delle offerte per calciatori che il Napoli ha mandato in prestito: Caprile, Folorunsho, Cheddira, Gaetano e Zerbin. Ognuno di loro ha proposte da vari club di Serie A. L’ex Juventus li ha blindati e vuole valutarli nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro.

Inoltre, bisogna essere molto prudenti sulle varie indiscrezioni di mercato. Se non ci sarà la fumata bianca, non si entrerà nel dettagli sugli arrivi. Quando Conte verrà annunciato, forse martedì o mercoledì, allora ci sarà un vertice di mercato con Sinicropi, Manna e Chiavelli a proposito dei calciatori possibili. In questo, si valuteranno anche le posizioni di Osimhen, Meret e Di Lorenzo.