Furio Valcareggi stringe la mano a Giuntoli: “Ha fatto un grande colpo”

L’operatore di mercato Furio Valcareggi si unisce alla schiera numerosissima dei sostenitori di Anguissa, più volte esaltato in questo inizio di stagione. Queste le dichiarazioni di Valcareggi ai microfoni di Marte Sport Live:

“Anguissa è pazzesco, viene nominato moltissime volte e questo è segno di grande partecipazione in campo. Il Napoli ha così 3-4 solisti che trascinano il ritmo partita oltre il 90′. Il merito è ovviamente anche di Spalletti, un allenatore sempre molto concentrato e meticoloso, pretende molto dai suoi ragazzi ed è anche per questo che il Napoli non ha perso mai finora. Lo conosco bene, dai tempi della Fiorentina, risolve qualsiasi problema quotidianamente”.