Dura solo 5 minuti lo svantaggio del Napoli contro l’Hellas; infatti, sugli sviluppi di un calcio di punizione, al limite dell’area Rrahmani la mette in area per Di Lorenzo, che calcia forte, sotto le gambe del portiere e la scarica in mezzo alla rete.

E’ una grande gioia per Spalletti, che ha visto ancora una reazione forte della sua squadra; la partita è lunga, ma c’è la sensazione che il Napoli possa in ogni momento avere il guizzo per segnare.