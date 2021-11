Dopo circa 10 minuti, il Napoli va in svantaggio; infatti, l’Hellas Verona è partito meglio ed è andato in vantaggio dopo 10 minuti con il goal del vantaggio di Simeone.

Infatti, Barak salta sulla fascia Mario Rui, entra in area e la mette in mezzo per Simeone che la scarica in rete e porta avanti l’Hellas. Dovrà essere bravo il Napoli a costruirsi le chances, ma l’Hellas si conferma squadra arcigna e dalla partenza supersonica.

Per Simeone è il quarto goal contro il Napoli.