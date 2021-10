Gazzetta: “Il Napoli mette le frecce, i due nomi per rinforzare le fasce”

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sul mercato in vista di gennaio. La questione della fascia mancina non è stata risolta in estate, nonostante gli sforzi compiuti da Cristiano Giuntoli per trovare la soluzione più abbordabile, considerata l’ austerity imposta da Aurelio De Laurentiis per non aggravare in conti. La questione è andata avanti per una quindicina di giorni, poi Giuntoli ha mollato la presa. Ma non del tutto, perché Reinildo è a scadenza e già a gennaio si potrà accordare col Napoli. Il problema resta, però, perché bisogna capire se il Lille si convincerà a lasciarlo andare anzitempo, che è quello che vorrebbe il dirigente napoletano, per dare a Spalletti l’ alternativa a Mario Rui, in attesa di capire cosa ne sarà di Ghoulam. Il difensore algerino dovrebbe essere disponibile per la gara col Torino. Magari, si proverà a venire fuori dall’ impasse riconoscendo ai francesi un piccolo indennizzo.

A destra Scorrendo la lista degli svincolati, l’ interesse dello scouting napoletano si è soffermato su Noussair Mazraoui, 22 anni, esterno destro dell’ Ajax. Fin qui, il difensore marocchino è stato un punto fermo nella formazione olandese, ha sempre giocato con un discreto rendimento. Mazraoui andrebbe a rinforzare la fascia destra, dove Giovanni Di Lorenzo non ha alternative.