La Società Sportiva Calcio Napoli, ha preso una decisione in merito alla vendita dei biglietti in vista della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia (21 ottobre, ore 21:00).

Stando a quanto previsto dal club, la distribuzione dei tagliandi non sarà disponibile per coloro che risiedono in Polonia.

Dunque, non ci sarà possibilità di trasferta per i tifosi della squadra polacca, i quali non potranno accedere al Diego Armando Maradona per il match del prossimo giovedì.