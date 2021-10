CorrSport – Nessun dubbio su Insigne: i rigori sono tutti suoi

Lorenzo Insigne è e rimarrà il rigorista del Napoli senza alcun dubbio.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli proverà ancora a timbrare il cartellino dagli undici metri nonostante qualche sbaglio frequente. Il quotidiano ha messo in evidenza “un’insicurezza insospettabile che deve pur avere orgine”. Un leader come lui non può che provarci e riprovarci, rialzarsi come è già accaduto con il Venezia dopo il primo rigore buttato in curva. La decisione è irrevocabile e dai piedi del 24 passeranno tutti i prossimi tiri dagli undici metri.