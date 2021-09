Osimhen, già cinque reti stagionali, ma nessuno in casa

Victor Osimhen ha già realizzato 5 reti stagionali, 3 in campionato e 2 in Europa League, ma li ha trovati tutti in trasferta, anche perchè al Maradona ha giocato solo contro la Juventus ed i primi 20 minuti contro il Venezia prima di essere espulso. Il nigeriano, quindi, cerca la sua prima rete nello stadio di casa e cercherà di trovarla già questa sera contro il Cagliari. Di questo ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato anche il fatto che lo scorso anno, delle 5 reti messe a segno a Fuorigrotta, solo la prima è stata realizzata con un migliaio di tifosi allo stadio, mentre le altre solo con lo stadio chiuso. Il nigeriano è carico e non vede l’ora di sentire l’abbraccio dei tifosi ed esultare per un gol insieme a loro.