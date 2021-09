Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari: è sfida fra tecnici toscani

Questa sera andrà in scena al Diego Armando Maradona il posticipo della 6a giornata di Serie A fra Napoli e Cagliari. Una partita nella partita, di fatto oltre al match fra le due squadra c’è anche uno ‘scontro’ con il passato del Napoli, che poi tanto scontro non è, ma soprattutto è il match dei tecnici toscani ancora una volta l’uno contro l’altro con Napoli e Inter nel destino, stiamo parlando di Spalletti e Mazzarri. Entrambi i tecnici in settimana hanno avuto due test probanti, terminati con risultati differenti ma che di certo sono uno sprone a fare ancora meglio. Qui le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri