Spalletti, che partenza! Numeri migliori di Bianchi e Bigon

Luciano Spalletti ha iniziato la stagione come meglio non avrebbe potuto. Cinque vittorie su cinque partite giocate, un en plein che è una partenza migliore anche rispetto ad Ottavio Bianchi ed Albertino Bigon, i due allenatori che hanno portato lo scudetto al Napoli nel 1987 e nel 1990. A ricordarlo è La Gazzetta dello Sport, che ricorda come il primo si fermò a 11 punti nelle prime 5 gare (calcolando le vittorie con 3 punti, perchè allora ne valevano 2), mentre il secondo era a quota 13 e che, comunque finirà stasera, il tecnico toscano avrà fatto meglio di loro anche dopo 6 giornate, visto che alla sesta entrambi impattarono in un pareggio, rispettivamente contro Atalanta e Cremonese.