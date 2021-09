Sky – Verso Leicester-Napoli: gli ultimi aggiornamenti sulla formazione

Si avvicina sempre di più l’esordio stagionale in Europa per il Napoli di Luciano Spalletti. Questa sera alle ore 21 al King Power Stadium è in programma la sfida tra Leicester e Napoli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Insigne ha recuperato e dovrebbe essere del match. Nel tridente oltre al capitano ci sarà Elmas, Zielinski non è ancora al top, e Lozano che torna titolare a destra. Il terminale offensivo sarà Victor Osimhen. A centrocampo confermata la coppia vista contro la Juventus ovvero Anguissa-Fabian. A sinistra, considerando l’assenza di Mario Rui, spazio a Malcuit a destra con Di Lorenzo che agirà sulla sinistra. Al centro Rrahmani sostituirà Manolas, in coppia con Koulibaly.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne, Osimhen.