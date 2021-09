De Maggio: ”Insigne verso una maglia da titolare, Zielinski in dubbio”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli è intervenuto Walter De Maggio che ha parlato delle ultime di formazione verso Leicester-Napoli. Ecco quanto detto:

”Il Napoli per questa sera recupererà Insigne. Il capitano infatti scenderà in campo dal primo minuto. Su Piotr Zielinski vi sono ancora dei dubbi, quindi è probabile che possa partire dalla panchina. Infine vi è un altro dubbio, quello di chi occuperà la corsia di sinistra. In tal caso vi è il ballottaggio tra Malcuit e Zanoli”.