Marchetti: ”Osimhen deve essere più continuo, anche quando la gara non lo esalta”.

A Radio Marte è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti che ha espresso la sua opinione su Victor Osimhen. Ecco quanto detto:

”Ogni gara può essere quella di Victor Osimhen, anche quando queste non esaltano a pieno le sue caratteristiche. Le aspettative sono che il nigeriano sia molto continuo, anche perchè ha come maestro Spalletti che gli attaccanti li sa far rendere al massimo. Stasera sarà una partita dura, a livello tattico sarà molto diversa rispetto a quella disputata contro la Juventus”.