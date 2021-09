Osimhen e non solo: novità importanti in vista di Leicester-Napoli

David Ospina, Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly ci saranno nella trasferta di giovedì sera contro il Leicester, come riporta Il Corriere del Mezzogiorno. Per quanto riguarda il senegalese, la squalifica non la sconterà in quanto la somma di ammonizioni svanisce essendo una nuova stagione della competizione. Per i primi due (così come per Elmas e Rrahmani), invece, il governo inglese ha modificato la legislazione che prevedeva obbligo di dieci giorni di quarantena per chi provenisse da zone considerate a rischio e che adesso non è più prevista per gli sportivi, grazie anche alla società del Napoli che si è adoperata da settimane in questo senso. Non c’è ancora l’ufficialità, ma stando a quanto riportato da La Repubblica, dovrebbe arrivare al più tardi entro stamattina e c’è ottimismo in questo senso, visto anche il via libera che l’UEFA ha già dato agli azzurri.