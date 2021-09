Il Mattino: “Leicester-Napoli, Spalletti spera di recuperare due azzurri”

Dopo il dubbio, quasi risolto, relativo a Ospina e Osimhen, per Spalletti ora restano i dubbi di formazione legati a Insigne e Mario Rui.

oggi verrà fatta un’ ulteriore valutazione per entrambi e si proverà a recuperarli per la trasferta di Leicester. C’ è la speranza per il tecnico di poter avere tutti e due tra i convocati per il match di giovedì in Inghilterra: il capitano ieri ha svolto solo lavoro in palestra per il trauma contusivo al ginocchio accusato nel match contro la Juve e il terzino portoghese è rimasto a riposo precauzionale dopo la distorsione alla caviglia sinistra che aveva subito nella sfida contro i bianconeri.

La decisione per tutti e due verrà presa in giornata, secondo giorno di preparazione in vista di Leicester.

Fonte: Il Mattino