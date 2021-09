Gazzetta: “In caso di forfait di Ospina non giocherà Marfella”

“Il Napoli è in attesa di sapere dall’ Uefa se potrà contare sui due oppure no. De Laurentiis ha investito direttamente Marchetti, il vice presidente Uefa, che gli ha garantito il suo intervento presso le autorità di Londra per sbloccare la situazione. Se Ospina non dovesse esserci toccherebbe al terzo portiere “europeo” Idasiak, 19enne polacco, giocare titolare perché Meret è infortunato”.

Così la Gazzetta dello Sport ha commentato questa mattina il possibile (ma sempre più improbabile) forfait di Ospina in vista di Leicester.