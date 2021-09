Napoli-Benevento, cresce l’entusiasmo: le probabili scelte di Spalletti

Domani sera ci sarà l’amichevole allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Benevento. Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, negli azzurri ci saranno molte assenze, tra infortuni e convocazioni in nazionale. Nella sfida di domani sera, infatti, si dovrebbero vedere Marfella e Idasiak in porta, che con ogni probabilità si alterneranno disputando un tempo a testa. Inoltre, in campo si vedranno Fabian Ruiz, Lozano, Juan Jesus e Petagna, rimasti a Castel Volturno ad allenarsi con Spalletti. Ci sarà spazio anche per molti primavera, come Costanzo, Vergara, Mercurio e D’Agostino. Nel frattempo, è cresciuto anche l’entusiasmo, con lo stadio che potrebbe essere pieno (nei limiti consentiti) e con i biglietti di alcuni settori che già sono terminati.