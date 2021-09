Nodo Osimhen, Spalletti riflette: martedì la sentenza sul ricorso

Dubbi e incertezze per Luciano Spalletti, che da lunedì inizierà la settimana tipo in vista della Juventus, e in assenza dei Nazionali, farà leva su chi è ancora a Castel Volturno. Ma già da martedì qualche indizio in più il tecnico potrebbe averlo, dato che la Corte Federale d’ Appello, discuterà il ricorso presentato dal Napoli per contestare la squalifica di due giornate inflitta a Osimhen dal Giudice Sportivo dopo l’ espulsione contro il Venezia. Dunque Spalletti saprà se contare anche sul ‘Gazzellone’ con la Juve.

A conti fatti, e tenendo da parte Ospina, entro giovedì mister Luciano dovrebbe riavere tutti i nazionali impegnati in giro per il mondo: da Insigne a Di Lorenzo, passando per Zielinski, Elmas, Rrahmani, Lobotka, sino ad arrivare a Koulibaly, Osimhen ed Anguissa.



Fonte: Corriere dello Sport