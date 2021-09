Caos Nazionali: cosa succederà ai sudamericani di Napoli e Juventus?

E’ ormai scoppiato il rebus Nazionali, quelli sudamericani, che rischiano di complicare il rientro post Qualificazioni Qatar 2022. Ebbene si, perchè la scelta della CONMEBOL di aggiungere una partita, alle due già programmate, ai match di qualificazione alla Coppa del Mondo – che non si disputarono in primavera – ha creato non pochi dissidi. Di fatto sono diverse le squadre del nostro campionato che perderanno pezzi importanti, vista la stretta vicinanza di match e il rientro nei rispettivi club con poco distacco, così da non permettere un perfetto rinserimento in rosa e un recupero della condizione.

Ormai nei club del nostro campionato, ma così come quelli di tutt’Europa, si sono create delle vere e proprie colonie di giocatori sudamericani, di fatto fra le più penalizzate da questa scelta Inter e Juventus. La stessa Juventus che sabato 11 settembre alle 18 scenderà in campo contro il Napoli, nell’anticipo di Serie A, causa impegni in Champions, al Maradona. Caso analogo anche per Inter, Atalanta e Lazio, ma che non esclude il Napoli. Anche gli azzurri avranno delle assenze, che inevitabilmente peseranno e non poco Spalletti, chiamato a fare ancor di più di necessità virtù.

Cosa succederà a Napoli e Juventus?

Al contrario di come si potesse pensare inizialmente, i club hanno dovuto lasciar partire i calciatori delle Nazionali del Sudamerica. Sono diverse le gare in programma tra le quali: Colombia-Cile, Argentina-Bolivia e Brasile-Perù. I match si giocheranno tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021, della notte italiana. Ore quindi di profonda incertezza per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori che inevitabilmente, come i team di Serie A, dovranno fare a meno di vedere in campo i rientranti dall’estremo continente.

Nello specifico Napoli e Juventus dovranno fare a meno di diversi giocatori chiave. Spalletti con il recente infortunio di Meret, che molto probabilmente non avrà a disposizione, dovrà fare a meno anche di Ospina convocato con la ‘Selection’ della colombia. Toccherebbe quindi a Marfella, terzo portiere nelle gerarchie, difendere i pali degli azzurri. Dal canto suo Max Allegri dovrà fare a meno di una sfilza di calciatori, da Danilo ed A. Sandro convocati con il Brasile a Dybala con l’argentina, senza dimenticare Cuadrado con la Colombia.

E le altre big di Serie A?

Se Napoli e Juventus al primo scontro diretto della stagione si trovano già in emergenza, stessa sorte capiterà anche alle altre big del nostro campionato, o quasi tutte, dall’Inter alla Roma passando per l’Atalanta.

I neroazzurri di Inzaghi dovranno già fare a meno di pezzi importanti: saranno probabilmente indisponibili Joaquin Correa (Argentina); Lautaro Martinez (Argentina); Arturo Vidal (Cile); Matias Vecino (Uruguay). La Roma di Mourinho, a bottino pieno in classifica, non avrà a disposizione il neo difensore Vina, impegnato con l’Uruguay.

Gasperini dovrà rinunciare al portiere titolare Musso (Argentina) e all’attaccante di queste prime giornate, ovvero Luis Muriel (Colombia).

Sorte diversa è capitata a Pioli e Sarri. I rossoneri e i biancocelesti non hanno calciatori convocati dalle nazionali sudamericane e potranno lavorare serenamente, collaudando le proprie squadre.