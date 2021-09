CdS – Ospina, corsa contro il tempo per la Juventus!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla partita del Napoli contro la Juventus e a David Ospina. Infatti, come riportato dal quotidiano, il portiere arriverà a Napoli 24 ore prima della partita con i bianconeri: “Al momento, comunque, ragionare con i miracoli o con i recuperi miracolosi è del tutto inutile, e ciò significa che in vista della Juve è tornata alla ribalta la candidatura di Ospina. Il portiere-totem della Nazionale colombiana oggi scenderà in campo con la Bolivia in trasferta nelle qualificazioni mondiali. E poi replicherà domenica con il Paraguay, ancora fuori casa, e giovedì 9 settembre con il Cile a Barranquilla alle 18 colombiane (l’ una italiana). il Napoli, infatti, dovrà organizzare un piano voli tale da garantirne il rientro in Italia venerdì 10, a poche ore dalla partita con la Juve in programma alle 18 di sabato 11 al Maradona“