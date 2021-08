Grassani: “De Laurentiis infastidito dopo l’espulsione di Osimhen: il piano”

Mattia Grassani, legale di fiducia della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport sull’espulsione di Victor Osimhen e la reazione di Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto affermato: “Dopo aver valutato la situazione, abbiamo optato per la procedura ordinaria. Una giornata sicuramente dovrà restare fuori, poi siamo in attesa di leggere il referto di Aureliano. Nutriamo fiducia per una serie di motivi che ci portano ad esserlo. ADL? De Laurentiis è infastidito, tra l’altro siamo solo alla prima giornata di campionato. Personalmente credo che l’ammonizione sarebbe stata la decisione migliore, guarda caso le due giornate coincidono con uno dei match clou del Napoli. Siamo in difficoltà non condividiamo la scelta, ma siamo fiduciosi per la riduzione della squalifica”.