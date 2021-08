L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente FIGC, sul caso Victor Osimhen. Ecco quanto affermato: “Tutti possiamo commettere errori, in questo caso ha sbagliato Osimhen per primo. I nostri giudici sono professionisti molto attenti e non voglio giudicare il loro operato. L’obiettivo deve essere quello di goderci questo campionato, cerchiamo di non avvelenare i pozzi dalla prima giornata”.