In questi ultimi giorni era rimbalzata un’indiscrezione secondo la quale Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis avrebbero avuto un incontro la prossima settimana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, al momento non c’è nessuna conferma. Il capitano azzurro soffre il forte distacco che c’è al momento rispetto ai vertici societari, mentre con Spalletti si è già instaurato un feeling particolare, con il tecnico che ne apprezza il talento e che vorrebbe ritagliargli una nuova posizione.