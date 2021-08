L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio a Manolas e al calciomercato del Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, il greco è vicinissimo al tornare in patria per vestire la maglia dell’Olympiakos. I greci, secondo il quotidiano, offriranno una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro. Un ostacolo importante è l’ingaggio alto del difensore ex Roma. Il Napoli, per sostituirlo, sta pensando al rinnovo di Maksimovic ma non dispiace Senesi del Feyenoord.