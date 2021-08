Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del mercato degli azzurri. “Il Napoli porta avanti dei problemi da anni, come quello del terzino sinistro, e necessita anche di un centrocampista centrale. Non può presentarsi con una squadra ridimensionata e con meno uomini rispetto alla stagione scorsa. Il Napoli, approfittando delle difficoltà altrui, può tornare protagonista se operasse bene sul mercato”.