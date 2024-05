Giuntoli a Napoli non parlava con De Laurentiis da mesi prima dell’addio. Il retroscena

I rapporti tra Giuntoli ed il Napoli si sono chiusi al termine della scorsa stagione, quando il direttore sportivo fu assunto dalla Juventus rivelando inoltre di essere tifoso bianconero sin dalla tenera età. Ma la verità è diversa: come rivelato dal Corriere della Sera, in realtà Giuntoli e De Laurentiis erano in rapporti di contrasto già da anni e avevano addirittura smesso di parlarsi negli ultimi mesi del DS al Napoli durante la stagione dello scudetto. Ecco il retroscena:

“Giuntoli è un re che sa stare con e senza scettro, i momenti bui li ha vissuti in prima persona, ha sempre avuto l’abilità di star fermo quando il mare è in tempesta. Barra dritta: non è che negli otto anni di Napoli siano stati tutti rose e fiori, anzi. Da pupillo di De Laurentiis, al quale strappa un contratto lungo e milionario, ha trascorso gli ultimi mesi (nell’anno dello scudetto) senza parlargli. Non si rivolgevano la parola, e ai tempi di Gattuso in panchina la frizione toccò punte altissime: fu Giuntoli a caldeggiare l’approdo a Napoli dell’ex Milan, Aurelio De Laurentiis aveva altre idee. Il tecnico calabrese non si qualificò per la Champions League, ma ebbe il merito comunque di portare a casa la Coppa Italia. Cristiano sorrideva, beffardo”.