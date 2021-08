Rinnovo Insigne – Arriva la fumata grigia ma una big italiana ci pensa, i dettagli

Un fulmine a ciel sereno il tweet dell’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, che dopo aver confermato che sul rinnovo del capitano del Napoli Lorenzo Insigne non sia ancora scattata la scintilla definitiva, pare che una big di Serie A stia pensando al suo acquisto. Di fatti oggi a Castel di Sangro c’è stato un incontro con l’agente Vincenzo Pisacane – fra gli altri del 24 azzurro – con la società partenopea.

Dalle indiscrezioni dell’ultim’ora pare che una fumata grigia sia arrivata, ma per l’intesa definitiva bisognerà ancora aspettare, non ci sono stati ne passi in avanti né un offerta concreta e l’Inter resta alla finestra. I neroazzurri a quanto pare monitorano la situazione aspettando di poter sferrare il contrattacco e c’è stato anche un contatto fra le parti per capire se l’affare potesse decollare, e dalla redazione mercato di Sky Sport pare che ci siano importanti conferme.

La vera notizia è che non c’è stato ancora un contatto sulla situazione rinnovo fra Lorenzo Insigne ed Aurelio De Laurentiis.