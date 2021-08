Sky – Rinnovo Insigne, fumata grigia: incontro tra le parti ma nulla di fatto!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a Castel di Sangro c’è stato un primo incontro per parlare del rinnovo di Insigne, ma le parti sembrano essere ancora distanti e da questo primo scambio solo una fumata grigia. Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha intavolato una discussione con il vice presidente Edoardo De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli. Assente il presidente Aurelio De Laurentiis che era già partito per Roma. Pare che ci siano state tante parole campate in aria, poco e nulla di concreto. C’era da discutere sull’ingaggio da rinnovare, l’eventuale durata del nuovo contratto e anche un prezzo, ma la situazione resta la stessa di prima con ancora tutte le strade e le possibilità aperte, anche quelle di una cessione. Ad oggi, però, non ci sarebbe nessuna squadra che potrebbe mostrare reale interesse per il capitano azzurro.