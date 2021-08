Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il mercato del Napoli è fermo, gli azzurri non hanno risorse economiche al momento. Emerson resta in pole per la fascia mancina, ma il Chelsea non lo cede in prestito. Le due alternative sono Mandava e Tsimikas. I due centrocampisti seguiti, invece, sono Zakaria e Berge”.