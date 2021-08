Mentre il mercato in entrata del Napoli è fermo, in uscita sembra muoversi qualcosa. Molti gli esuberi della rosa azzurra da piazzare per Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Tutino, Ciciretti, Folorunsho e Machach sono sul piede di partenza, mentre Zanoli e Ounas sono ancora da valutare, anche se l’algerino è destinato a lasciare Napoli. Molte anche le offerte per Luperto.