MONDONAPOLI TV – L’Atletico su Di Lorenzo e il Psg osserva Koulibaly! Difficoltà per Insigne e il Napoli si tutela con Boga

Anche oggi MondoNapoli Tv è andata in onda con il suo consueto tg giornaliero delle 19. Per il mese di luglio vi terremo sempre compagnia in diretta su Facebook, su YouTube e su Twitch.

Il primo argomento di giornata riguardava il calciomercato in uscita e in particolare dell’interesse dell’Atletico Madrid per Giovanni Di Lorenzo. Per il terzino non c’è stata una vera e propria offerta ma solo un sondaggio.

Il secondo argomento rientrava nel calciomercato in uscita ma riguardava Kalidou Koulibaly. Pare, infatti, che per il giocatore senegalese ci sia ancora l’interesse del Psg, nonostante l’acquisto di Sergio Ramos da parte del club francese.

Poi siamo passati al caso Insigne e le varie difficoltà riscontrate sul rinnovo. Le due parti non sembrano essere molto vicino e per questo la società azzurra si tutela sondando la pista Boga.

L’argomento oltre Napoli parlava del possibile nuovo format della Serie A, ovvero playoff, Playout e 18 squadre partecipanti per un campionato più entusiasmante.