L’ex calciatore Michele Pazienza ha rilasciato alcune dichiarazioni Radio Punto Nuovo nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’ricordando un aneddoto che lo lega a Spalletti: “E’ imbarazzante per me. La prima volta che mi presentai al Friuli, ero un ragazzino che veniva dalla C. Mi presentai in jeans strappati e infradito: Spalletti portò subito il mio outfit all’attenzione di tutti. E in maniera molto schietta mi fece capire di essermi vestito in maniera inadeguata“.