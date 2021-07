Osimhen esterno offensivo? L’idea di Spalletti

Esterno o punta? In questi giorni a Dimaro probabilmente questo è stato uno dei dubbi di Luciano Spalletti. Come riportato da Repubblica infatti il tecnico vorrebbe provare da esterno il giovane attaccante nigeriano, che già al Lille aveva giocato in quel ruolo ma che sicuramente in futuro ha reso meglio da punta. L’idea di Spalletti di partire l’azione dal basso e di costruire negli spazi larghi per il ‘Gazzellone Azzurro‘ potrebbe quindi prendere il largo. Probabilmente tutto sarà più chiaro a Castel di Sangro quando tutti i big ritorneranno per allenarsi, ma già oggi contro la Bassa Anaunia potremmo avere un piccolo assaggio del nuovo Osimhen.