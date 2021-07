Clamoroso infortunio in Belgio-Italia, a lasciare il terreno di gioco è Leonardo Spinazzola. Il terzino della Nazionale ha avuto un risentimento alla coscia destra, problema già accusato in stagione, e via in barella. Poco prima di uno scatto il problema muscolare ha fermato il terzino prediletto di Mancini che sin qui aveva giocato un Europeo straordinario, uscito in lacrime ora verrà sottoposto agli esami strumentali. Si attendono aggiornamenti.