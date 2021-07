CDS – Barbano: “Spalletti scelta giusta! Penso questo del futuro di Insigne”

Alessandro Barbano, co-direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sull’arrivo di Spalletti al Napoli:

“E’ un ottimo allenatore che ha una forte personalità. Credo che, per lo spogliatoio azzurro, possa essere l’elemento giusto. Penso ci siano le condizioni giuste, per guardare positivamente il futuro del Napoli. Insigne? Non credo che De Laurentiis se lo faccia scappare, perchè stiamo parlando di un calciatore che ha il desiderio di vincere un grande trofeo con il Napoli”.