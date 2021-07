Pietro Lo Monaco, dirigente, parla ai microfoni di Marte Sport Live:

“Le parole di De Laurentiis sul calcioscommesse? Ha detto cose che si sanno da anni, questo è un business redditizio ed effettivamente ha radici che spaziano in tutto l’universo. Quindi è una piaga.

Si ferma a Napoli? Se provate a chiedere a calabresi e siciliani, non si ferma certamente a Napoli. Il fenomeno tocca tutto l’universo di quello che è il mondo delle scommesse, tocca chiunque. Non penso voglia essere un riferimento a qualcosa di specifico. Qualora nella testa di De Laurentiis lo fosse stato io dico che sbaglia, la piaga interessa tutto il mondo. Chi tiene in piedi il sistema ha alterato le regole, non c’è stato calmiere. Tutto il mondo che gravita intorno ai calciatori porta via l’85% circa delle entrate. Ci sono società di Serie A che hanno debiti verso i procuratori di 20-30 milioni di ero. Ci vuole una regolamentazione che deve partire dall’altro.

Napoli? Il segreto è essere oculati nell’acquisizione dei calciatori. Ci sono milioni di calciatori bravi in giro. Bisogna scoprirli e puntare su di loro che hanno prezzi diversi rispetto a quelli che il sistema impone. Abbiamo visto cosa è successo alla Fiorentina, stiamo a parlare di niente. Quando dico che ci vuole un intervento dall’alto intendo che qualcuno deve mettere i paletti. Debiti? Le società inadempienti devono essere sanzionate.

Salernitana? La norma parla chiaro, andava venduta. Capisco che ci sono tifoseria e sentimenti della gente ma non si possono tenere 2 squadre in Serie A della stessa proprietà. Spalletti? Un allenatore incide intorno al 30%”.