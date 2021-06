Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, pare che il Napoli sia nuovamente interessato al cartellino di Sead Kolasinac.

Il difensore dello Shalke 04 (in prestito dall’Arsenal), era già stato nel mirino del club partenopeo e ora che sulla fascia sinistra servono rinforzi, il suo nome si è rifatto avanti.

Kolasinac è attualmente di proprietà dei Gunners, che dovranno svenderlo durante la sessione di mercato per non perderlo a costo zero. Potrebbe essere l’affare giusto per il Napoli.