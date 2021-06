TuttoSport – L’arrivo di Ancelotti spinge il Real su Koulibaly e Fabiàn

L’arrivo a Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe spingere il Real Madrid a sondare il terreno per i due big del Napoli.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, ADL e i suoi hanno già programmato di vendere qualche calciatore e potrebbe toccare proprio a Koulibaly e Fabiàn Ruiz: con il ritorno del tecnico di Reggiolo sulla panchina in terra spagnola, il club potrebbe affidarsi a qualche nome designato dallo stesso allenatore per rilanciare la squadra ed attingere dall’Europa. Sono due calciatori che potrebbero interessare a diverse squadra importanti e Ancelotti li conosce già molto bene: toccherà al Napoli, adesso, capire come cedere i due top player.